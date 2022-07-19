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Бойцы ВСУ и НГУ уничтожили группу оккупантов под Славянском. Фото:

Украинский спецназ уничтожил группу оккупантов под Славянском (ВИДЕО)

19 июл 2022, 17:46
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Російські військові знову зазнали втрат у живій силі на Донбасі.



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Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії в співпраці з десантниками ліквідували групу російських військових поблизу Слов’янська в Донецькій області. Про це 19 липня повідомила прес-служба Національної гвардії України у Facebook.

Зазначається, що ворогів знищили військовослужбовці 81-ї десантно-штурмової бригади та бійці окремого загону спеціального призначення «Омега» НГУ. Дату бою в Національній гвардії не розкрили.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявляла, що місто Слов’янськ стане наступною ключовою битвою за український Донбас. А у зведенні Генштабу ЗСУ від 19 липня повідомлялося, що на Слов’янському напрямку росіяни намагалися відновити наступ у напрямку міста. Зокрема, після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на це село. Українські військові зустріли ворога щільним вогнем та відкинули росіян назад.

Також 19 липня загарбники обстріляли Слов’янськ, внаслідок цього пошкоджені приватні будинки. Під завалами осель опинилися люди.

Источник: Ракурс


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