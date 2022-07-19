Залужный – Нам удалось стабилизировать ситуацию

https://racurs.ua/n172819-zalujnyy-nam-udalos-stabilizirovat-situaciu.html

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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, заявив, що українським військовослужбовцям вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту. Про це він розповів у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

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Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складах зберігання боєприпасів і палива, — написав Залужний на власній Фейсбук-сторінці.

Зі слів очільника української армії, напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони з генералом Міллі «синхронізували запити української сторони».

Минулого тижня у Пентагоні повідомили, що чергова зустріч контактної «оборонної»" групи запланована на 20 липня.

Нагадаємо, 26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої — задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі цієї групи.