россияне выпрыгивают из грузовиков по дороге к украинской границе, потому что не хотят воевать. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n172841-rossiyane-ne-hotyat-ehat-na-voynu-vyprygivaut-iz-gruzovikov-po-doroge-k-granice.html

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Росіяни настільки не хочуть їхати воювати в Україну, що готові втікати від своїх командирів.

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Низка російських солдатів написала відмову воювати проти ЗСУ. Після цього командири наказали їм завантажиться у вантажівки, пообіцяли доставити їх додому. Однак військових вони обманули, бо машини виїхали в бік України. Військові рф змушені були вистрибувати із вантажівок дорогою до кордону та йти пішки. Про це йдеться у новій перехопленій розмові окупантів, яку перехопило Головне управління розвідки.

Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) — почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря, — розповіла дружина одного з окупантів.

За словами росіянки, хтось з новобранців, встиг зателефонувати родичам та пробігли 15 км. Дорогою телефонував родичів і благав їх бігти у прокуратуру, скаржитися на військове керівництво. З перехопленої розмови випливає, що тих солдатів, хто відмовився воювати з українцями, кілька днів тримали наче полонених.

Нагадаємо, військова розвідка України встановила, що в росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей. Наприклад, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрили 500 кадетських класів та близько 1 тис. юноармійських класів.