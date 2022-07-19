Доказательства ядерного терроризма оккупантов в Чернобыле собрала СБУ. Фото: slovoidilo.ua

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Докази ядерного тероризму росіян на території Зони відчуження зібрала Служба безпеки України.

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Виявилося, що російські військові, які силою захопили об'єкти Чорнобильської атомної станції та контролювали їх з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму. Про це свідчать беззаперечні докази. Реактори ЧАЕС не працюють, але підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами. Про це 19 липня повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що росіяни грубо порушили Женевську конвенцію, коли перетворили атомну станцію на тимчасову військову базу. Ця конвенція забороняє нападати на ядерні об'єкти в ході війни.

Також окупанти порушили норми ядерної безпеки, оскільки пошкодили приміщення та замінували територію та унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів. Крім того, російські солдати утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

Спецслужба оприлюднила кадри із камер відеоспостережень, де показано захоплення росіянами ЧАЕС.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в Київській області проведуть радіаційне обстеження територій, котрі перебували під окупацією російських військ, які зайшли через Чорнобильську зону.