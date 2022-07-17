Росіяни розширюють масштаби військової підготовки для дітей, фото: bitvazaurozay.livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n172774-rashysty-gotuut-ditey-do-viyny-ta-perenosyat-viyskovi-obiekty-vglyb-rf-gur.html

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У росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей.

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Про це сьогодні, 17 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкриті 500 кадетських класів та близько 1 тис. юноармійських класів (юнармія — російська молодіжна організація з підготовки майбутніх кадрів для силовиків та армії).

Також у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з російською армією.

Водночас наближення зони бойових дій до меж Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об'єктів, пов’язаних із війною, вглиб території рф, зазначають у розвідці. Зокрема, із району поблизу селища Нєхотєєвка до селища Октябрьске перенесений так званий «пункт прийому біженців» (по суті — пункт прийому насильно переміщених осіб).

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення «біженці» направляються у приміщення спортивного комплексу «Віраж» (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, в тому числі 1,4 тис. дітей, — наголошують у ГУР.

Крім того, загарбники не припиняють практики незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями.