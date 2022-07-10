Генштаб показал видео работы морской пехоты с британскими бронемашинами Mastiff

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Ракурс

Генштаб показав відео роботи морської піхоти з британськими бронемашинами Mastiff. Ці машини спроектовані так, щоб захищати від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

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Бронеавтомобіль Mastiff PPV — британський варіант машини Cougar американської компанії Force Protection Industries. Належить до спеціальних машин із підвищеним протимінним захистом (MRAP). Ці автомобілі є патрульними броньованими машинами підвищеної прохідності не тільки для міських умов, а й для пересування по перетнутій місцевості.

Їхньою головною особливістю є підвищена стійкість до вражальної дії саморобних вибухових пристроїв і мін, яка забезпечена посиленим бронюванням днища V-подібної форми.

Про намір передати Mastiff PPV Україні Велика Британія заявила на початку квітня.

Бронемашина оснащена посиленим бронюванням сидінь для захисту військових у разі зіткнення з перешкодами або підриву на мінах. Броня корпусу містить унікальний Dyneema Unidirectional (UD) — спеціальний матеріал, який використовується для покращення захисту та гнучкості. Він покращує захист транспортного засобу від мін, пожежі чи вибухів.

Броню з Dyneema UD виробляє компанія DSM Dyneema, яка спеціально розробила його для гарантування більшої безпеки армійських машин.

Стандартне бронювання бронеавтомобіля Mastiff PPV забезпечує захист екіпажу й десанту від стрілецької зброї калібром 7,62 мм, у разі установлення додаткового бронювання забезпечується захист від куль калібром до 12,7 мм.