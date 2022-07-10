Под завалами уничтоженного рашистами дома в Часовом Яру могут находиться 27 человек

У Часовому Ярі з-під завалів дістали тіла 15 загиблих. Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 та постраждало п’ятеро людей.

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Під завалами будинку в Часовому Яру можуть перебувати 27 людей. Рятувальники встановили мовний контакт ще з трьома людьми, які залишаються під завалами. Можливо, під зруйнованими стінами ще 24 людини, серед них 9 річний хлопчик, — повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що, за словами місцевих мешканців, під завалами цього будинку могли опинитися понад 30 людей.

9 липня ввечері рашисти обстріляли ракетами з «Урагану» Часів Яр. Внаслідок обстрілу у житловому будинку повністю знищено два під’їзди. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше перебувало щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.

Уранці 10 липня російські війська обстріляли Донецьку область, у результаті чого у місті Часів Яр згоріла будівля вокзалу, а у Слов’янську чоловік опинився під завалами власного будинку — його дістали рятувальники.

«Ракурс» повідомляв, що момент ракетного удару по багатоповерхівці в Часовому Ярі потрапив на відео.

Представник поліції розповів, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Часового Яру вночі чотирма ракетами із системи «Ураган». Місцеві жителі розповіли, що два удари прийшлися на гуртожиток. Значних руйнувань зазнало й приватне житло мешканців.