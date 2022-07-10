Суд в Одессе обязал сепаратиста прочесть произведения украинских классиков

https://racurs.ua/n172546-sud-v-odesse-obyazal-separatista-prochest-proizvedeniya-ukrainskih-klassikov.html

Ракурс

Співробітник Одеського зоопарку отримав незвичний вирок через заклики до сепаратизму.

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В єдиному реєстрі судових рішень повідомляється, що 4 липня суд в Одесі оголосив вирок у справі уродженця Казахстану, який є українським громадянином і працює в місцевому зоопарку.

14 лютого він оприлюднив в соцмережі «Однокласники» допис з закликами до сепаратизму, зокрема, написав:

Одесса вставай! Давайте свергнем гидру Киевской нацистской власти наркоманов… Одесса- это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Русский солдат- Одесса ждёт и молиться за тебя!!!

У суді чоловік визнав свою провину і суддя Попревич присудив йому пэять років позбавлення волі умовно із випробувальним строком на три роки.

Окрема частина вироку стосується читання літератури, зокрема:

…дотримуватися встановлених судом вимог щодо проведення дозвілля, а саме: прочитати твори Івана Багряного «Тигролови», ОСОБА 5 «Жовтий князь», та ОСОБА 6 «Марія».

Раніше в Одесі суддя Гарський засудив обвинувачених у крадіжці до одного року умовно та зобов’язав їх прочитати твори класиків. Йдеться про «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна» від Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…».

5 січня 2022 року цей же суддя визнав 35-річного підприємця винним у завданні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн. Крім того, суддя рекомендував чоловікові прочитати роман американської письменниці Елеонор Портер «Поліанна».