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В результате обстрела Кривого Рога "Смерчами" погибла чемпионка Украины по спортивным танцам
В результате обстрела Кривого Рога «Смерчами» погибла чемпионка Украины по спортивным танцам (ФОТО)https://racurs.ua/n172545-v-rezultate-obstrela-krivogo-roga-smerchami-pogibla-chempionka-ukrainy-po-sportivnym-tancam-foto.htmlРакурс
Під час обстрілу Кривого Рогу уранці 9 липня загинула чемпіонка України зі спортивних танців Дарина Курдель.
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Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву «Інгулець».
У момент прильоту «Смерчів» дівчина разом зі своїм батьком тренувалася на спортивному майданчику. Дар’я отримала тяжкі осколкові поранення в ділянці серця та печінки. Спортсменка померла у реанімації через декілька годин після обстрілу.
Батька Дарини прооперували. Він перебуває у лікарні, повідомляє «Сьогодні».
Курдель — чемпіонка України зі спортивних танців. Вона неодноразова переможниця міжнародних змагань з цього виду спорту. Дівчина навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі, згодом вступила на Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія».
Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.
За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, 8 липня міноборони рф заявляло, що нібито «у школах Кривого Рогу розміщується склад зі зброєю» і 9 липня вони вдарили по району міста поблизу школи.