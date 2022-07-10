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Ракурс
Дарина Курдель – неодноразова переможниця міжнародних змагань

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу «Смерчами» загинула чемпіонка України зі спортивних танців (ФОТО)

10 лип 2022, 16:58
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Під час обстрілу Кривого Рогу уранці 9 липня загинула чемпіонка України зі спортивних танців Дарина Курдель.



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Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву «Інгулець».

У момент прильоту «Смерчів» дівчина разом зі своїм батьком тренувалася на спортивному майданчику. Дар’я отримала тяжкі осколкові поранення в ділянці серця та печінки. Спортсменка померла у реанімації через декілька годин після обстрілу.

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу "Смерчами" загинула чемпіонка України зі спортивних танців

Батька Дарини прооперували. Він перебуває у лікарні, повідомляє «Сьогодні».

Курдель — чемпіонка України зі спортивних танців. Вона неодноразова переможниця міжнародних змагань з цього виду спорту. Дівчина навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі, згодом вступила на Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія».

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу "Смерчами" загинула чемпіонка України зі спортивних танців

Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, 8 липня міноборони рф заявляло, що нібито «у школах Кривого Рогу розміщується склад зі зброєю» і 9 липня вони вдарили по району міста поблизу школи.

Джерело: Ракурс


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