Рашисти обстріляли "Градами" житлові квартали Кривого Рогу, є жертви

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У суботу вранці, 9 липня, російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з «Градів» по мирних житлових кварталах.

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Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки. Крім того, внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали скалкові поранення. Їх шпиталізували до медзакладу.

Крім того, росіяни пошкодили школу та кілька будинків.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, ще вчора міноборони рф заявляло, що нібито «у школах Кривого Рогу розміщується склад зі зброєю» і вже сьогодні вони вдарили по району Кривого Рогу поблизу зі школою.

Наслідки ранкових обстрілів на Донеччині також трагічні.

Чотири прильоти у Дружківці пошкодили лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик.

У Слов’янську снаряд влучив у приватний будинок. Господар опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію — кілька людей отримали легкі контузії.

У місті Гірник відомо про двох поранених та пошкодження чотирьох житлових будинків, крамниці, заправки. Частково обірвано лінії електропередач.

Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір’ї.