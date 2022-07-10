Зеленський підписав закон про військовий збір, який ініціювала опозиція

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Зеленський підписав закон про звільнення армійців від військового збору - його ініціювала опозиція
Зеленський підписав закон про військовий збір, який ініціювала опозиціяhttps://racurs.ua/ua/n172544-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-viyskovyy-zbir-yakyy-iniciuvala-opozyciya.htmlРакурс
Володимир Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору на період воєнного стану.
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Відповідно до закону, не підлягають оподаткуванню військовим збором військовослужбовці та працівники:
- Збройних сил України;
- Нацгвардії України;
- правоохоронних органів;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Державної прикордонної служби України;
- Міністерства внутрішніх справ України;
- Управління державної охорони;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
- та інші особи на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій рф.
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