Зеленський підписав закон про військовий збір, який ініціювала опозиція

Зеленський підписав закон про звільнення армійців від військового збору - його ініціювала опозиція

https://racurs.ua/ua/n172544-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-viyskovyy-zbir-yakyy-iniciuvala-opozyciya.html

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Володимир Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору на період воєнного стану.

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Відповідно до закону, не підлягають оподаткуванню військовим збором військовослужбовці та працівники:

Збройних сил України;

Нацгвардії України;

правоохоронних органів;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної прикордонної служби України;

Міністерства внутрішніх справ України;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

та інші особи на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій рф.

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