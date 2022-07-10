Заборона куріння у громадських місцях - що потрапило під заборону з 11 липня

Заборона куріння у громадських місцях — що потрапило під заборону з 11 липняhttps://racurs.ua/ua/n172543-zaborona-kurinnya-u-gromadskyh-miscyah-scho-potrapylo-pid-zaboronu-z-11-lypnya.htmlРакурс
З 11 липня в Україні буде заборонено будь-яке куріння у громадських місцях.
Електронні сигарети та системи нагрівання тютюну прирівнюються до класичних сигарет, тож на них теж діє заборона. Порушників можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 грн. За повторне порушення доведеться сплатити від 170 до 340 грн.
Центр громадського здоров’я України повідомив, що з 11 липня заборонено куріння, вживання та використання:
- пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
- електронних сигарет;
- тютюнових виробів;
- кальянів;
- трав’яних виробів для куріння;
- предметів, пов’язаних із їх вживанням.
Куріння електронних пристроїв для нагрівання тютюну забороняється на рівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами у визначених законом громадських місцях.
Перелік місць, де заборонено куріння цих тютюнових та нікотинових виробів, визначено в законі:
Бізнес, установи та громадські організації повинні забезпечити дотримання законодавства. Зокрема:
проінформувати персонал про нові правила;
розмістити графічний знак і текст «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!»;
забрати всі попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання з закладу/приміщення;
переобладнати спеціально відведені місця для куріння, наприклад, на квітник чи спортивну зону (крім, аеропортів);
забрати напис, який дозволяє споживати ТВЕНи в приміщенні з вхідних дверей та стін закладу;
інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення та відмови в припиненні — викликати поліцію.