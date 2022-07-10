Заборона куріння у громадських місцях - що потрапило під заборону з 11 липня

https://racurs.ua/ua/n172543-zaborona-kurinnya-u-gromadskyh-miscyah-scho-potrapylo-pid-zaboronu-z-11-lypnya.html

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З 11 липня в Україні буде заборонено будь-яке куріння у громадських місцях.

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Електронні сигарети та системи нагрівання тютюну прирівнюються до класичних сигарет, тож на них теж діє заборона. Порушників можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 грн. За повторне порушення доведеться сплатити від 170 до 340 грн.