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Ракурс
Зеленский подписал закон о военном сборе, который инициировала оппозиция

Зеленский подписал закон о военном сборе, который инициировала оппозиция

10 июл 2022, 16:35
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Володимир Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору на період воєнного стану.



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Відповідно до закону, не підлягають оподаткуванню військовим збором військовослужбовці та працівники:

  • Збройних сил України;
  • Нацгвардії України;
  • правоохоронних органів;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Міністерства внутрішніх справ України;
  • Управління державної охорони;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  • та інші особи на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій рф.

Законопроект подали до Ради 10 нардепів із фракції «Європейська солідарність» на початку червня. 19 червня його ухвалили в цілому.

Військовий збір — це податок, який було запроваджено у 2014 році для фінансування ЗСУ. Його ставка становить 1,5% від чистого оподатковуваного доходу.

У червні Рада скасувала «нульове розмитнення» автомобілів, яке діяло з березня 2022 року. Йдеться про транспортні засоби, які ввозять з-за кордону. Зміни набули чинності з 1 липня.

Источник: Ракурс


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