«Нулевую растаможку» авто отменила Рада — названа дата

https://racurs.ua/n171927-nulevuu-rastamojku-avto-otmenila-rada-nazvana-data.html

Ракурс

«Нульове розмитнення» автомобілів скасувала Верховна Рада під час пленарного засідання 21 червня. Йдеться про транспортні засоби, які ввозять з-за кордону. Зміни набудуть чинності з 1 липня.

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Своїм рішенням парламент повернув мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів. Цей законопроект підтримали 234 нардепи. Ухвалений документ також передбачає відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Нагадаємо, станом на 13 червня в Україну завдяки «нульовому розмитненню» завезли 163 тис. автомобілів. 24 березня Рада на період воєнного стану скасувала ввізне мито, ПДВ та акцизний податок для транспортних засобів, що ввозяться в країну. 5 квітня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.