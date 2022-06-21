ВСУ испепелили гарнизон россиян на острове Змеиный

https://racurs.ua/n171926-vsu-ispepelili-garnizon-rossiyan-na-ostrove-zmeinyy-video.html

Ракурс

Острів Зміїний знову опинився в центрі уваги — Збройні сили України нанесли удар по ворогу із застосуванням різних сил та способів ураження. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати, — йдеться в повідомленні.

Там додали, що військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

Склад корабельного угруповання за ніч не змінився, загрози і виклики — також. Загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше українські воїни вразили буксир чорноморського флоту росії «васілій бех», який транспортував на острів Зміїний озброєння та особовий склад. Згодом цей буксир пішов за кораблем «москва» — затонув.