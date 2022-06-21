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Последствия ракетного удара по Харькову вечером 20 июня, фото: ГСЧС

Рашисты снова обстреляли Харьков — четверо погибших

21 июн 2022, 15:28
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Рашисти сьогодні, 21 червня, знову обстріляли Харків.



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В результаті наразі встановлено загибель чотирьох людей, ще 10 осіб поранено. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила радник голови облради Харківщини Наталія Попова.

Раніше сьогодні Попова також повідомила, що в результаті обстрілів у населеному пункті на півночі Харківської області загинула дитина.

У Харківській ОВА повідомляють, що російські загарбники сьогодні обстрілювали Індустріальний район Харкова.

Вчора, 20 червня, пізно ввечері в корпус одного із навчальних закладів у Київському рані Харкова влучила ракета, що спричинило пожежу, котра охопила площу близько 60 кв. м на верхньому поверсі чотирьохповерхової будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Пожежу було ліквідовано о 01.28 21 червня, жертв та постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Наслідки ракетного удару по Харкову, завданого ввечері 20 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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