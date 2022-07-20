Чи зможе Європа вижити без російського газу - аналіз Assosiated Press

https://racurs.ua/ua/n172889-chy-zmoje-ievropa-vyjyty-bez-rosiyskogo-gazu-analiz-assosiated-press.html

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Життя Європа взимку без російського газу спрогнозували журналісти видання Apnews.

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Після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, ЄС ввів жорсткі санкції. У відповідь росія відключила газ шести країнам-членам Євросоюзу, а ще шістьом — обмежила об'єми. Наприклад, потік «блакитного палива» до Німеччини скоротився вдвічі.

Це змусило 27 держав шукати нові способи наповнити газосховища до початку зими. Зараз в Європі запаси газу становлять лише 65% від необхідних. Ціль — 80% до 1 листопада 2022 року.

До війни росія поставляла 40% природного газу до Європи. Зараз, коли об'єми постачань скоротились на 15%, це призвело до росту цін та збільшенню навантаження на енергетичну сферу.

Компанії попереджають, що не зможуть відразу перемикнутися на альтернативні джерела енергії. А аналітики Rystad Energy заявили, що якщо «Північний потік-1» дійсно перестане функціонувати, то Європа використовуватиме лише 65% своїх сховищ, що може призвести до того, що газ скінчиться ще під час опалювального сезону.

Агентство Assosiated Press перелічує заходи, до яких вдається Європа, щоб мінімізувати негативні наслідки відмови від російського газу. Серед них, наприклад, такі: