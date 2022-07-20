Пентагон розкрив кількість систем HIMARS, які нищать росіян в Україні

https://racurs.ua/ua/n172888-pentagon-rozkryv-kilkist-system-himars-yaki-nyschat-rosiyan-v-ukrayini.html

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Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

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Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США на брифінгу в Пентагоні сказав, що «загалом Штати та союзники мають передати Україні 20 таких систем (HIMARS)».

Також він зазначив, що Україна ефективно використовує «хаймарси» проти російських командних пунктів та логістичних шляхів.

Американська зброя, за словами Міллі, потрапляє в Україну в середньому за два-три дні, а на українській території вона переправляється на лінію фронту протягом тижня.

Той факт, що українці здатні швидко розгортати ці системи, багато говорить про їхню вправність, здатність керувати артилерією, цілеспрямованість і жагу до боротьби, — додав генерал.

Утім, рішення щодо підготовки українських пілотів у Штатах поки що немає. Міллі запевнив, що США будуть продовжувати надавати Україні усію необхідну допомогу для перемоги.

Генерал Міллі зазначив, що за 90 днів росіяни досягли на сході мізерного прогресу. І дуже великою ціною.