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Ракурс
У Харківській області боєць впритул знищив російський танк з "джавеліна"

У Харківській області боєць впритул знищив російський танк з «джавеліна» (ВІДЕО)

20 лип 2022, 20:50
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У Харківській області боєць 92 бригади ім. кошового отамана Івана Сірка впритул знищив російський танк.



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Відео влучання з «джавеліну» Сухопутні сили оприлюднили 20 липня на своїй Фейсбук-стоірнці. Український боєць з близької відстані запустив ракету у танк, що стояв на шосе. Дрон зняв цей бій з повітря.

Раніше Сухопутні сили показали відео бою танкового екіпажу українського підрозділу. У ролику видно роботу танкістів із засідки.

Джерело: Ракурс


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