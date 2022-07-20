У Харківській області боєць впритул знищив російський танк з "джавеліна"

https://racurs.ua/ua/n172887-u-harkivskiy-oblasti-boiec-vprytul-znyschyv-rosiyskyy-tank-z-djavelina-video.html

Ракурс

У Харківській області боєць 92 бригади ім. кошового отамана Івана Сірка впритул знищив російський танк.

.

Відео влучання з «джавеліну» Сухопутні сили оприлюднили 20 липня на своїй Фейсбук-стоірнці. Український боєць з близької відстані запустив ракету у танк, що стояв на шосе. Дрон зняв цей бій з повітря.

Раніше Сухопутні сили показали відео бою танкового екіпажу українського підрозділу. У ролику видно роботу танкістів із засідки.