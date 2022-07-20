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Ракурс
В Харьковской области боец вплотную уничтожил российский танк из «джавелина»

В Харьковской области боец в упор уничтожил российский танк из «джавелина» (ВИДЕО)

20 июл 2022, 20:50
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У Харківській області боєць 92 бригади ім. кошового отамана Івана Сірка впритул знищив російський танк.



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Відео влучання з «джавеліну» Сухопутні сили оприлюднили 20 липня на своїй Фейсбук-стоірнці. Український боєць з близької відстані запустив ракету у танк, що стояв на шосе. Дрон зняв цей бій з повітря.

Раніше Сухопутні сили показали відео бою танкового екіпажу українського підрозділу. У ролику видно роботу танкістів із засідки.

Источник: Ракурс


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