Bloomberg дізнався про плани суду в Гаазі висунути перші звинувачення росії у воєнних злочинах в Україні

Перші звинувачення щодо ймовірних злочинів росії в Україні Міжнародний кримінальний суд висуне вже цієї зими.

.

Про це 20 липня повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі збирається до кінця 2022 року або на початку 2023 року висунути перші звинувачення росії у воєнних злочинах в Україні.

МКС розпочав розслідування у березні і вже має обґрунтовані підозри щодо російських військ, які підпадають під юрисдикцію суду.

Окремо Bloomberg зазначає, що МКС і Україна ведуть переговори про передачі до Гааги як мінімум одного полоненого російського чиновника — він може дати свідчення проти російських військових посадовців.

Офіс прокурора МКС є учасником слідчої групи, робота якої підтримується агентством Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст).

Після вторгнення росії в Україну в лютому Верховний комісар ООН з прав людини зафіксував понад 11 тис. 500 жертв серед цивільного населення. Станом на 12 липня було вбито щонайменше 5 тис. 24 цивільних, у тому числі близько 300 дітей, але агентство очікує, що фактичні цифри значно вищі.

Російські сили звинувачують у нападах на цивільні будівлі та скоєнні звірств у низці українських міст, таких як Буча, де багато повідомлялося про масові поховання, тортури та страти.

Адміністрація Байдена не має наміру офіційно приєднуватися до слідчої групи МКС, але розглядає обставини, за яких вона може співпрацювати, не порушуючи законодавство та політику США, заявив представник міністерства юстиції. США не є членом МКС.

Міністерство юстиції США підтримує контакти з представниками слідчої групи та іншими міжнародними партнерами щодо того, як допомогти у розслідуванні та судовому переслідуванні, додав чиновник.

Disturbing to read today’s @osce_odihr report on Ukraine. Per ODIHR, an eyewitness described «alleged rape and execution of four women in Irpin… Russian soldiers brought the bodies of four women to the witness and ordered him to load the bodies onto a truck and set fire to it…»