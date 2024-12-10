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42 бригада показала руїни Торецька з дрона
42 бригада показала руїни Торецька з дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202042-42-brygada-pokazala-ruyiny-torecka-z-drona-video.htmlРакурс
42 бригада показала руїни Торецька з дрона. Це місто на правому березі річки Кривий Торець, за який зараз тривають бої.
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Як видно з відео, місто вже майже стерте КАБами та артилерією.
У 2014 році у Торецьку жило 70 тис. людей. У бригаді кажуть, що на грудень 2024-го у Торецьку перебуває приблизно 1,5 тис. місцевих, які відмовляються виїжджати.
Від міста вже майже нічого не лишилося після приходу «визволителів», — пишуть у бригаді.