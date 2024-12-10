42 бригада показала руины Торецка из дрона

https://racurs.ua/n202042-42-brigada-pokazala-ruiny-torecka-iz-drona-video.html

Ракурс

42 бригада показала руїни Торецька з дрона. Це місто на правому березі річки Кривий Торець, за який зараз тривають бої.

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Як видно з відео, місто вже майже стерте КАБами та артилерією.

У 2014 році у Торецьку жило 70 тис. людей. У бригаді кажуть, що на грудень 2024-го у Торецьку перебуває приблизно 1,5 тис. місцевих, які відмовляються виїжджати.