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Четверо поранених, зруйнована клініка та пошкоджені будівлі поруч внаслідок удару рф по Запоріжжю
Троє загиблих, зруйнована клініка та пошкоджені будівлі поруч внаслідок удару рф по Запоріжжю (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202032-troie-zagyblyh-zruynovana-klinika-ta-poshkodjeni-budivli-poruch-vnaslidok-udaru-rf-po-zaporijju.htmlРакурс
Росіяни вдарили 10 грудня по центру Запоріжжю. Відомо про трьох загиблих та пʼятьох поранених.
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Рятувальники шукають людей під завалами.
Через влучання зруйнована приватна клініка, а також є пошкодження будівель поруч. На місці працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.