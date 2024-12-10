Четверо поранених, зруйнована клініка та пошкоджені будівлі поруч внаслідок удару рф по Запоріжжю

https://racurs.ua/ua/n202032-troie-zagyblyh-zruynovana-klinika-ta-poshkodjeni-budivli-poruch-vnaslidok-udaru-rf-po-zaporijju.html

Ракурс

Росіяни вдарили 10 грудня по центру Запоріжжю. Відомо про трьох загиблих та пʼятьох поранених.

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Рятувальники шукають людей під завалами.

Через влучання зруйнована приватна клініка, а також є пошкодження будівель поруч. На місці працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.