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Ракурс
Четверо поранених, зруйнована клініка та пошкоджені будівлі поруч внаслідок удару рф по Запоріжжю

Троє загиблих, зруйнована клініка та пошкоджені будівлі поруч внаслідок удару рф по Запоріжжю (ФОТО, ВІДЕО)

10 гру 2024, 16:13
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Росіяни вдарили 10 грудня по центру Запоріжжю. Відомо про трьох загиблих та пʼятьох поранених.


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Рятувальники шукають людей під завалами.

Через влучання зруйнована приватна клініка, а також є пошкодження будівель поруч. На місці працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Джерело: Ракурс


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