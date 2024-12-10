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Трое погибших, разрушенная клиника и поврежденые здания в результате удара рф по Запорожью

Трое погибших, разрушенная клиника и поврежденые здания в результате удара рф по Запорожью (ФОТО, ВИДЕО)

10 дек 2024, 16:13
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Росіяни вдарили 10 грудня по центру Запоріжжю. Відомо про трьох загиблих та пʼятьох поранених.


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Рятувальники шукають людей під завалами.

Через влучання зруйнована приватна клініка, а також є пошкодження будівель поруч. На місці працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Источник: Ракурс


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