Трое погибших, разрушенная клиника и поврежденые здания в результате удара рф по Запорожью

https://racurs.ua/n202032-troe-pogibshih-razrushennaya-klinika-i-povrejdenye-zdaniya-v-rezultate-udara-rf-po-zaporoju-foto.html

Ракурс

Росіяни вдарили 10 грудня по центру Запоріжжю. Відомо про трьох загиблих та пʼятьох поранених.

.

Рятувальники шукають людей під завалами.

Через влучання зруйнована приватна клініка, а також є пошкодження будівель поруч. На місці працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.