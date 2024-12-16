Росіяни били 13 грудня по інфраструктурі експорті-імпорту електрики

https://racurs.ua/ua/n202237-rosiyany-byly-13-grudnya-po-infrastrukturi-eksporti-importu-elektryky.html

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Масована атака росії по енергосистемі України 13 грудня була спрямована на об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури. Її метою було максимально зменшити експортно-імпортні можливості або взагалі від'єднати енергосистему України від енергосистеми ЄС.

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Про це сказав на пресконференції член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Із характерних моментів саме останньої атаки — вона була по мережевій інфраструктурі, яка задіяна безпосередньо в експортно-імпортних операціях між Україною та європейськими сусідами. Це робилося для того, щоб максимально знизити можливість залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання української системи від європейської, — заявив Бойко.

Загалом, за його словами, остання атака була орієнтована на цілком зрозумілі цілі — «уже традиційно під атакою були ключові об'єкти енергоінфраструктури як у частині передачі, так і виробництва електроенергії».

Щодо перспективи відновлення пошкоджених об'єктів і пом’якшення графіків відключень світла, Бойко зазначив, що «дуже найближчим часом» споживачі відчують результати колосальних зусиль енергетиків.