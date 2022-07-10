HIMARS змінили правила гри, але необхідні більш далекобійні ракети - Резніков для WSJ

https://racurs.ua/ua/n172557-himars-zminyly-pravyla-gry-ale-neobhidni-bilsh-dalekobiyni-rakety-reznikov-dlya-wsj.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що високоточні та далекобійні американські ракетні системи HIMARS «змінили правила гри», проте «війна йде похмуро», і Україні потрібно більше зброї та терміново.

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Про це міністр розповів The Wall Street Journal.

Початково США поставили Україні лише чотири системи HIMARS, що, за словами міністра, було «тестом» для українських військовослужбовців, і його успішно пройдено.

Резніков заявив, що Україна вимагає надати більш далекобійні ракети (ATACMS — «Ракурс») до «Хаймарсів», які США постачати раніше відмовлялися (йдеться про снаряди дальністю 300 км).

За його словами, Україна «пройшла тест», використовуючи «Хаймарси» по тилах супротивника, але тепер потрібно розширювати постачання.

Попри велику кількість «Байрактарів», зараз у ЗСУ намітилася ще одна проблема — безпілотники. За словами Резнікова, бойові дрони, у тому числі надані США, «постійно глушить рф вони і не мають програмного забезпечення для протидії перешкодам».

Резніков наголосив, що Україна очікує від західних партнерів більше броні та озброєння.

Також глава Міноборони сказав, що росія, схоже, бере оперативну паузу у своєму наступі на Донбасі для перегрупування та поповнення запасів. Він сказав, що це не обов’язково дає нові можливості українським силам, які теж потребують відпочинку та необхідності заміни бойових частин та поповнення запасів.

9 липня міністр оборони України сказав Резніков заявив, що ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) «Залізний купол» не буде ефективна для України, оскільки вона не розрахована на крилаті та балістичні ракети.

Резніков пояснив, що система «Залізний купол» зроблена проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет.

Очільник Міноборони наголосив, що Україні необхідно розвивати свою систему ППО/ПРО або отримати від західних партнерів.