Контрабанда оружия из Украины – появилась реакция Европола

https://racurs.ua/n172951-kontrabanda-orujiya-iz-ukrainy-poyavilas-reakciya-evropola.html

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Європол заявив, що тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу незаконного обігу зброї до Європейського Союзу.

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Європол наголосив на повній довірі до України, адже вона впроваджує нові заходи щодо моніторингу та відстеження вогнепальної зброї.

Щодо війни в Україні, Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні може призвести до збільшення незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до ЄС через встановлені маршрути контрабанди чи онлайн-платформи. Ця загроза може навіть зрости після закінчення конфлікту, — заявили в організації.

Організація наголосила, що Україна продовжує дотримуватися вказівок і співпрацювати у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС.

21 липня Європол заявив, що має докази про контрабанду зброї з України. Офіційний представник Ян Оп Ген Оорт розповів, що з України вивозять стрілецьку зброю, а слідчі з країн-членів ЄС мають дані про торгівлю важким озброєнням.

22 липня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував, що Україна очікує на предметну розмову з Європолом. Данілов уточнив, що публікація про «контрабанду зброї» в західних ЗМІ збігається у часі з початком масштабної інформаційної спецоперації росії MakZim, яка дискредитує Україну. Головна мета кампанії — припинити поставки зброї від союзників.