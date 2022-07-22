HIMARS, боеприпасы и дроны-камикадзе – США объявили о новом пакете помощи ВСУ

https://racurs.ua/n172956-himars-boepripasy-i-drony-kamikadze-ssha-obyavili-o-novom-pakete-pomoschi-vsu.html

Ракурс

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 270 млн дол. Україна отримає ще чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них, а також 580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

.

ЗСУ вже мають 12 HIMARS і вміють працювати з Phoenix Ghost. Раніше США надали українським військам 121 такий дрон.