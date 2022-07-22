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HIMARS, боєприпаси і дрони-камікадзе - США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ
HIMARS, боєприпаси і дрони-камікадзе — США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n172956-himars-boieprypasy-i-drony-kamikadze-ssha-ogolosyly-pro-novyy-paket-dopomogy-zsu.htmlРакурс
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 270 млн дол. Україна отримає ще чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них, а також 580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost.
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ЗСУ вже мають 12 HIMARS і вміють працювати з Phoenix Ghost. Раніше США надали українським військам 121 такий дрон.
Заяву координатора з комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі передає The Washington Post.
У новому пакеті є також 36 тис. боєприпасів для артилерії та протитанкове озброєння. Щодо останніх двох пунктів пакету повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.
На сайті Білого дому написали й про додаткове виділення Україні 175 мільйонів на зброю та навчання українських військових.
Нагадаємо, 22 липня українські військові дронами-камікадзе відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Цю інформацію підтвердила українська військова розвідка і опублікувала відео.