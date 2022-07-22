Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
HIMARS, боєприпаси і дрони-камікадзе - США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ

HIMARS, боєприпаси і дрони-камікадзе — США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ

22 лип 2022, 21:57
999

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 270 млн дол. Україна отримає ще чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них, а також 580 дронів-камікадзе Phoenix Ghost.



.

ЗСУ вже мають 12 HIMARS і вміють працювати з Phoenix Ghost. Раніше США надали українським військам 121 такий дрон.

Заяву координатора з комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі передає The Washington Post.

У новому пакеті є також 36 тис. боєприпасів для артилерії та протитанкове озброєння. Щодо останніх двох пунктів пакету повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

На сайті Білого дому написали й про додаткове виділення Україні 175 мільйонів на зброю та навчання українських військових.

Нагадаємо, 22 липня українські військові дронами-камікадзе відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Цю інформацію підтвердила українська військова розвідка і опублікувала відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів