Україна може допомогти Молдові вигнати росіян з Придністров'я, вважають у ГУР

https://racurs.ua/ua/n172955-ukrayina-moje-dopomogty-moldovi-vygnaty-rosiyan-z-prydnistrov-ya-vvajaut-u-gur-karta.html

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Україна може допомогти Молдові позбутися російських окупантів у невизнаному Придністров’ї — так званій Придністровській Молдавській республіці (ПМР).

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Про це 22 липня заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі, — зазначив він в ефірі телемарафону.

Влада невизнаного Придністров’я сьогодні вкотре нагадала про свої плани відокремитися від Молдови та приєднатися до росії.

Так званий міністр закордонних справ фейкової ПМР Віталій Ігнатьєв заявив, що зовнішній вектор Тирасполя залишається незмінним. «Влада» невизнаного Придністров’я має намір приєднатися до території рф за результатами референдуму 17 вересня 2006 року.

У державній думі рф заявили після цього, що бажання невизнаного Придністров’я увійти до складу росії слід розглядати серйозно, а Кишинів закликав росію «відновити процес виведення російських військ і складів боєприпасів» з цієї території.

Молдова не пустила до себе російські війська з Придністров’я. Про це заявило Міністерство закордонних справ Молдови 21 липня. Молдова не дозволила в’їзд на територію країни російським військовим так званої оперативної групи (ОГРО), що базується у Придністров’ї.

У коментарі підтверджується, що на територію Молдови не було «допущено офіцерів так званого оперативного угруповання російських військ, оскільки це незаконне формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету».

Влітку 2022 року в росії декілька разів наголошували про можливе розв’язання воєнних дій зі сторони Придністров’я, оскільки Молдова може вийти з договору 1992 року.