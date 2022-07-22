Кабінет міністрів змінив умови для виплати українським військовим

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Уряд змінив умови для виплати українським військовим. Тепер надбавка в розмірі до 30 тис. грн виплачуватиметься пропорційно дням служби в розрахунку на місяць.

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Це стосується всіх військовослужбовців, які мають право на винагороду згідно з постановою КМУ № 168.

Виплата додаткової винагороди до 100 тис. грн на час лікування після поранення (контузії, травми, каліцтва пов`язаних з бойовими діями) зберігається відтепер також і для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Для всіх інших категорій осіб жодних змін щодо виплати винагороди до 100 тис. не відбулось.

Порядок та умови виплати додаткової винагороди військовослужбовцям і членам сімей загиблих визначається керівниками міністерств та державних органів. Зазначеного порядку виплати станом на сьогодні досі немає

В постанові вказано, що зазначені зміни матимуть зворотну дію в часі та застосовуватимуться з початку воєнного стану, проте досі достеменно невідомо яким чином такі норми застосовуватимуться.

Тим часом аналітики просвітницького проєкту «Ціна держави» аналітичного центру CASE Україна дослідили, як фінансується сьогодні армія.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, якщо в 2021 році видатки на армію становили 156 млрд грн за рік, то нині видатки сягають 130 млрд щомісяця. Тобто, видатки на армію під час війни виросли в 10 разів.

Це, відповідно, вплинуло на структуру державного бюджету. Сьогодні видатки на армію складають 75% державного бюджету.

При цьому обсяг виплат на грошове забезпечення військовослужбовців (військові не отримують зарплату в класичному її розумінні) в червні сягнув 64 млрд грн, а це на 4 млрд грн більше ніж за травень

Джерело: постанова КМУ від 7 липня 2022 року № 793