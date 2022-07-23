В Венгрии заявили о «неэффективности санкций» против рф. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n172978-orban-zayavil-o-neeffektivnyh-sankciyah-protiv-rf-v-kieve-otvetili.html

Ракурс

Санкції проти росії не спрацювали, тому Європейському Союзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні.

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Західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з рф за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять росію і дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять рф більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи. Ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі падають «як кісточки доміно», а ціни на енергоносії. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в Румунії, передає Reuters.

Необхідна нова стратегія, яка зосередиться на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції… замість перемоги у війні, — заявив він.

Орбан вважає, що таким чином Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу». Очільник угорського уряду також вважає, що жодних шансів не існує для мирних переговорів між рф та Україною, а війну можуть завершити лише переговори США з росією.

У Києві вже відреагували на такі слова. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що такі заяви з Будапешту пролунали на наступний день після візиту глави МЗС Угорщини до Москви, де він просив про більші об'єми постачання російського газу.

Санкції не похитнули росію — класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити, — зазначив Ніколенко.

Речник дипломатичного відомства наголосив, що економічні проблеми в Європі розпочалися не через антиросійські санкції, а через газовий шантаж росії. Натомість стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, щоб зупинити війну та притягнути країну-агресора до відповідальності за її злочини.

Нагадаємо, влада Угорщини раніше гальмувала ухвалення шостого пакета санкцій проти рф, а також наполіг на виключенні з нього обмежень стосовно патріарха рпц Кирила.

Джерело: Reuters