Разведка Британии указала, расширило ли заявление лаврова «географию войны»

https://racurs.ua/n172990-razvedka-britanii-ukazala-rasshirilo-li-zayavlenie-lavrova-geografiu-voyny.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії пояснила заяви воєнного злочинця й міністра закордонних справ росії сергія лаврова про «розширення географії» війни. На думку Міністерства оборони Британії, розмови представника кремля про «розширення географії» війни свідчать про підготовку москвою ґрунту для проведення нових «референдумів» за межами Луганщини та Донеччини.

.

20 липня лавров заявив, що росія розширила масштаби своєї «спеціальної операції» за межі Луганщини і Донеччини. Йдеться про райони Херсонської та Запорізької областей.

Це майже напевно неправда. росія не розширила свою війну; збереження довгострокового контролю за цими районами майже напевно було початковою метою вторгнення, — вказали у британській розвідці.

Армія росії зайшла у ці райони в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення там так званих «референдумів».

Існує реальна можливість того, що лавров зробив ці коментарі, щоб підготувати ґрунт для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини, — вважає британська розвідка.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що росія готується до 15 вересня провести референдуми на окупованій території України, за результатами яких приєднати нові землі.