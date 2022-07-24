В России продают ворованные херсонские арбузы, "маркированные" Z-свастикой (ФОТО)

https://racurs.ua/n173012-v-rossii-prodaut-vorovannye-hersonskie-arbuzy-markirovannye-z-svastikoy-foto.html

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В російському Краснодарі продають крадені в Україні херсонські кавуни. Росіяни цього не соромляться та буквально індексують їх ще й своєю «свастикою».

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Ягода обійдеться охочим у 25 рублів за 1 кг — це майже 16 грн.

Російський телеграм-канал SOTA написав, що на одному з місцевих ринків продають незаконно вивезені з тимчасово окупованого РФ Херсону кавуни.

Трофейні солодкі ягоди з’явилися на базарі в мікрорайоні «Містечко імені Жукова», де живуть переважно відставні військовослужбовці, — пише телеграм-канал.

Крім того, на фото кавуни «марковані» Z-свастикою, яка у всьому цивілізованому світі вважається забороненою.

Тим часом українські фермери стверджують, що цьогоріч кавуни не будуть дешевші за 15 грн/кг.

Про це розповів каналу «Київ» фермер Роман Дяжук.