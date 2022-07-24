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В России продают ворованные херсонские арбузы, "маркированные" Z-свастикой (ФОТО)
В россии продают ворованные херсонские арбузы, «маркированные» Z-свастикой (ФОТО)https://racurs.ua/n173012-v-rossii-prodaut-vorovannye-hersonskie-arbuzy-markirovannye-z-svastikoy-foto.htmlРакурс
В російському Краснодарі продають крадені в Україні херсонські кавуни. Росіяни цього не соромляться та буквально індексують їх ще й своєю «свастикою».
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Ягода обійдеться охочим у 25 рублів за 1 кг — це майже 16 грн.
Російський телеграм-канал SOTA написав, що на одному з місцевих ринків продають незаконно вивезені з тимчасово окупованого РФ Херсону кавуни.
Трофейні солодкі ягоди з’явилися на базарі в мікрорайоні «Містечко імені Жукова», де живуть переважно відставні військовослужбовці, — пише телеграм-канал.
Крім того, на фото кавуни «марковані» Z-свастикою, яка у всьому цивілізованому світі вважається забороненою.
Тим часом українські фермери стверджують, що цьогоріч кавуни не будуть дешевші за 15 грн/кг.
Про це розповів каналу «Київ» фермер Роман Дяжук.
Ми знаходимося у селі Саф’яни, це Ізмаїльський район. У нас кавун органічний, тому ціна на нього трішки дорожча, ніж звичайний. Ми віддаємо з поля приблизно за 30 грн. Ціна почне падати через пару тижнів. Навіть коли з Херсона були кавуни, у двадцятих числах, це ще був ранній кавун. Тобто це той, що вирощували під спеціальними тунелями. Я не думаю, що в серпні ціна буде менша 15 грн, бо виросла логістика, — сказав фермер.