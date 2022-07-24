Артиллеристы ВСУ в ответ на обстрел Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300

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Ракурс

Українська артилерія у відповідь на ранковий обстріл Миколаєва знищила біля Зеленотропинського російську батарею ЗРК С-300. Саме з цього озброєння росіяни вдарили по місту.

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В оперативному командуванні «Південь» 24 липня розповіли, що також під вогонь ЗСУ потрапили кілька об'єктів транспортної інфраструктури окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

В Чорному морі понад 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту маневрують вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут до Анапи, а два надводних та підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу «Калібр». Тож імовірність завдання ракетних ударів лишається високою.

В ОК «Південь» також стверджують, що помірний шторм на морі сприяє дрейфу мін і переорієнтацію ракетних атак ворога, зокрема, на узбережжя.

«Ракурс» писав, що терористична федерація 23 липня, обстріляла ракетами місто Миколаїв.

Близько 18.00 російські окупанти влучили у житловий будинок в обласному центрі. Під завалами знаходяться люди, а 16-річна дитина дістала уламкові поранення.

Нагадаємо, 23 липня росія 13 ракетами «Калібр» та Х-22 з кораблів та літаків атакувала інфраструктурні об'єкти за межами Кропивницького. Ракети влучили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об'єктів «Укрзалізниці». За попередніми даними, внаслідок ракетного удару загинули два працівники відомчої охорони та військовослужбовець, ще дев’ять військових дістали поранення.