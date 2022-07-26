Смешанная с фекалиями - оккупанты раздают мариупольцам зараженную воду

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Російські окупанти роздають маріупольцям заражену воду.

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Про це повідомили у міській раді окупованого на початку травня українського міста на Азові.

Волонтери в Маріуполі взяли зразок цієї «питної води». Проби вивозили до Запоріжжя, дотримуючись усіх санітарних вимог, щоб не допустити жодних відхилень при дослідженні.

Висновок бактеріологічної лабораторії Запорізького центру контролю та профілактики хвороб свідчить, що у воді є коліформні бактерії. Тобто вода змішана з фекаліями.

Згідно із санітарними нормами та правилами в питній воді загальні коліформи мають бути відсутніми. Ці бактерії відносяться до бактерій групи кишкової палички. Вони властиві поверхневим водоймам. Тож ця вода недостатньо знезаражена для вживання людьми, — розповіли фахівці «Водоканалу».

Тож у міськраді радять маріупольцям кипʼятити цю воду, щоб не отруїтися.

Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 Олександр Лазаренко сказав, що вода, яку пропонують маріупольцям може бути заражена й іншими патогенними мікроорганізмами, які можуть «нести» з собою дизентерію та холеру.

В Маріуполі наразі немає питної води. Її не було, за великим рахунком, і до війни, а зараз ситуація катастрофічна.

Тіла загиблих тривалий час лежали на землі, без поховання. Тисячі людей були поховані близько до житлових будинків та колодязів з питною водою. Це означає, що трупна отрута могла просочуватися в землю, потрапляла в ґрунтові води й далі — в баклажки маріупольців, які черпають воду навіть в каналізаційних колодязях, не кажучи вже про криниці.

З водою з крана ситуація не краща. Вода йде самопливом і доходить лише на перші поверхи багатоповерхових будинків. Тобто, значна частина водопровідної мережі — досі порожня, іржавіє, і вся ця іржа разом з іншим бактеріологічним брудом потрапляє в водопровід.