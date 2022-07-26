Попали в авторынок, базы отдыха и дачи - военные о ракетных ударах рф по югу Украины

https://racurs.ua/n173081-popali-v-avtorynok-bazy-otdyha-i-dachi-voennye-o-raketnyh-udarah-rf-po-ugu-ukrainy.html

Ракурс

Військові розповіли про наслідки ракетних ударів по півдню України 26 липня — Одещині та Миколаївщині.

Прибережну зону Одеської області окупанти атакували ракетами типу Х-59. Російські воєнні злочинці влучили у рекреаційну зону — це бази відпочинку, приватні будинки безпосередньо на узбережжі, повідомила керівник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Миколаївську область обстріляли із системи С-300, теж ракетами типу Х-22. Від удару постраждали авторинок та приватні підприємства. Є двоє постраждалих, але їхні ушкодження не тяжкі, вони отримали допомогу та відмовилися від госпіталізації.

За даними Одеської обласної прокуратури, унаслідок ракетних ударів по Білгород-Дністровському району зруйновані пʼять житлових будинків, а також пошкоджені понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок, приблизно 80 торгових павільйонів.

Крім того, було атаковане селище в Одеському районі. Значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер — пошкоджені вікна та фасад.

«Ракурс» розповідав, що у вівторок, 26 липня, обстріли Затоки були здійснені 13 літаками з акваторії Чорного моря. Щоб заплутати українську ППО, росіяни перегнали частину літаків з півночі України в акваторію Чорного моря.