Поставки газа в ЕС «Северным потоком» сократились до 20% мощности трубы

https://racurs.ua/n173106-postavki-gaza-v-es-severnym-potokom-sokratilis-do-20-moschnosti-truby.html

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Постачання газу до країн Європейського Союзу через російський газогін «Північний потік» вранці 27 липня скоротилися до 20% потужності труби.

На цьому тлі ціна газу в Європі зросла на 12% і вже перевищує 2 тис. 350 дол. за тисячу кубометрів. Газовий монополіст рф «Газпром» ще 25 липня анонсував скорочення поставок газу через зупинку експлуатації ще однієї турбіни «Північного потоку». В рф заявляють про «технічні причини» — вивід на ремонт турбіни.

В Євросоюзі заявили, що це рішення політично вмотивоване і воно не має технічних підстав.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала надзвичайний план, який вимагає від кожної країни зменшити споживання газу на 15% з серпня до березня у разі подальшого скорочення постачання палива. ЄС затвердив цей план 26 липня.

Нагадаємо, 16 червня «Газпром» зменшив поставки газогоном «Північний потік» до 40% від номінальної потужності через те, що Канада не повернула турбіну, необхідну для функціонування газогону. 17 липня її передали Німеччині для повернення рф. 21 липня рф відновила поставки газу на низьких потужностях.