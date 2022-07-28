ВСУ все еще держат два населенных пункта Луганщины (ФОТО)

ВСУ все еще держат два населенных пункта Луганщины

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Ракурс

Росіяни вкотре зазнали поразки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

На Луганщині, аби виконати завдання Кремля, окупанти все частіше відправляють в атаку штурмові групи та застосовують авіацію.

Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу залучив танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським, — про це повідомив 28 липня голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

У ранковому зведенні 28 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слов’янському напрямку росіяни йшли на штурм у напрямках Довгеньке — Мазанівка та Пасіка — Долина, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. ЗСУ відбили атаки на напрямках Клинове — Бахмут та Миронівський — Семигір’я. Окупанти після боїв відступили.

На напрямку Відродження — Вершина (Запорізька область) росіяни мають частковий успіх і закріплюються південно-східніше населеного пункту Вершина.

Спроба просунутися у напрямках Володимирівка — Соледар та Стряпівка — Соледар завершилась для окупантів провалом.

ЗСУ відбили штурм у напрямку Брускинське — Білогірка. Окупанти відійшли з втратами.

На південь від Бахмута противник вів штурмові дії за напрямами Клиново — Бахмут і Миронівський — Семигір’я. Обидва штурми було відбито.

На півдні росіяни намагалися знову атакувати Білогірку на Херсонщині (на лівому березі Інгульця), але були відкинуті.