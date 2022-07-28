Возле Песков россияне при попытке штурма надели форму ВСУ – Генштаб

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Війна росії проти України триває й воєнні злочинці рф вдаються до заборонених методів ведення бойових дій. Як повідомляє ввечері 28 липня Генеральний штаб Збройних сил України, російські окупанти спробували штурмувати район Пісків на Доннечині.

Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму ЗСУ з білими пов’язками на руках та ногах, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також за підтримки танків, ствольної і реактивної артилерії загарбники відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, проте успіху не мали і відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини. Штурмом противник частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Водночас зазнали невдачі спроби противника провести штурм в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.

На Харківському напрямку окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків та проводив розвідку безпілотниками.