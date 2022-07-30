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Китай начал учения с боевыми стрельбами в ответ на возможный визит Пелоси на Тайвань
Китай начал учения с боевыми стрельбами в ответ на возможный визит Пелоси на Тайваньhttps://racurs.ua/n173219-kitay-nachal-ucheniya-s-boevymi-strelbami-v-otvet-na-vozmojnyy-vizit-pelosi-na-tayvan.htmlРакурс
Китай оголосив про проведення військових навчань «з бойовою стріляниною» поблизу Тайваню. це сталося у відповідь на намір спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідати Тайвань.
Адміністрація морської безпеки КНР попередила, що «кораблі повинні уникати відповідного регіону». Навчання відбуватимуться на тлі очікування візиту Пелосі до Тайваню. Вона може стати першим американським чиновником найвищого рангу, який відвідав острів за останні 25 років.
Раніше офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що у разі візиту спікерки на Тайвань Китай готовий припинити діалог зі США на найвищому рівні.
Про те, що Пелосі таки вилетіла в Азію і може відвідати Тайвань, свідчать дані Flightradar24.
Американський урядовий літак, на якому перебуває спікерка, вже здійснив посадку на Гаваях (ймовірно, для дозаправлення).
За інформацією WSWS.org, 30 липня у напрямку Тайваню вирушила американська авіаносна група. Видання припускає, що це може бути пов’язано з «запланованим візитом Пелосі на Тайвань, що суттєво загострить військове й політичне напруження між США та Китаєм».
Офіційно візит Пелосі на Тайвань ще не підтверджено, у графіку її подорожі зупинка у Тайбеї значиться як «попередня».
Раніше речник МЗС Китаю заявляв, що у разі візиту Пелосі на Тайвань КНР буде змушена застосувати «рішучі силові заходи».
За літаком з Ненсі Пелосі, який вилетів з авіабази Ендрюс, спостерігало майже 57 тис. людей.
Китайська Республіка (Тайвань) — визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні вона контролювала всю територію Китаю.
З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення «мирного возз'єднання». Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення.
Незалежність Тайваню від Китаю підтримують США та інші західні країни. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.
10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що Пекін «без вагань розпочне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність.
21 липня у МЗС Китаю відповіли на слова глави ЦРУ Бернса, що провальний досвід росії не відвадив Пекін від можливого нападу на Тайвань.
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