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В Пентагоне занялись покупкой ЗРК NASAMS для Украины
В Пентагоне занялись покупкой ЗРК NASAMS для Украиныhttps://racurs.ua/n173218-v-pentagone-zanyalis-pokupkoy-zrk-nasams-dlya-ukrainy.htmlРакурс
У Пентагоні зайнялися купівлею ЗРК NASAMS для України.
Представник Міноборони США заявив на брифінгу, що Вашингтон перебуває у процесі закупівлі норвезької системи ППО NASAMS, які згодом мають поставити Україна.
У мене немає детальної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи, — сказав представник міністерства оборони США.
Він уточнив, що США «просуваються вперед» у цьому питанні.
1 липня США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 820 млн дол., що включає, зокрема, і дві батареї норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
Нагадаємо, Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як раніше повідомляли ЗМІ. Назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки не можна.
Про намір продати цей елемент ППО Норвегія заявила ще на початку квітня.
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