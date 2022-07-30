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Ракурс
Киев вычислил в Ливане сирийское судно с ворованной пшеницей

Киев вычислил в Ливане сирийское судно с ворованной пшеницей, его задержали

30 июл 2022, 17:18
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Прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодикея», яке, за інформацією офіційного Києва, перевозило українську пшеницю.





Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що на судно накладено 72-годинний арешт у порту Тріполі. Розслідування передано спецслужбам. Дозвіл на затримання отримало посольство України в Лівані на запит з Києва.

У разі конфіскації вантажу Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі до Лівану.

Раніше посол України в Бейруті Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном та попросив з’ясувати обставини перебування у ліванських територіальних водах сирійського судна, яке було завантажено ячменем, вивезеним з тимчасово окупованих українських територій.

Посольство росії в Лівані заявило, що про судно нічого не знає, а українські звинувачення у крадіжці зерна називає «хибними та безпідставними».

Раніше український суд видав ордер на арешт сирійського судна у Лівані, повідомляє Reuters із посиланням на українське посольство у Лівані.

Згодом МЗС Лівану повідомило, що проведе перевірку вантажу на сирійському судні, що прибуло.

«Ракурс» розповідав про декілька схем нелегального вивезення вкрадених російськими мародерами в Україні зернових.

Источник: Ракурс


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