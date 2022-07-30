Киев вычислил в Ливане сирийское судно с ворованной пшеницей

https://racurs.ua/n173217-kiev-vychislil-v-livane-siriyskoe-sudno-s-vorovannoy-pshenicey-ego-zaderjali.html

Ракурс

Прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодикея», яке, за інформацією офіційного Києва, перевозило українську пшеницю.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що на судно накладено 72-годинний арешт у порту Тріполі. Розслідування передано спецслужбам. Дозвіл на затримання отримало посольство України в Лівані на запит з Києва.

У разі конфіскації вантажу Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі до Лівану.

Раніше посол України в Бейруті Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном та попросив з’ясувати обставини перебування у ліванських територіальних водах сирійського судна, яке було завантажено ячменем, вивезеним з тимчасово окупованих українських територій.

Посольство росії в Лівані заявило, що про судно нічого не знає, а українські звинувачення у крадіжці зерна називає «хибними та безпідставними».

Раніше український суд видав ордер на арешт сирійського судна у Лівані, повідомляє Reuters із посиланням на українське посольство у Лівані.

Згодом МЗС Лівану повідомило, що проведе перевірку вантажу на сирійському судні, що прибуло.

«Ракурс» розповідав про декілька схем нелегального вивезення вкрадених російськими мародерами в Україні зернових.