Личность садиста, отрезавшего тестикулы украинскому военному, идентифицирована - омбудсмен

https://racurs.ua/n173216-lichnost-sadista-otrezavshego-testikuly-ukrainskomu-voennomu-identificirovana-ombudsmen.html

Ракурс

Особу російського злочинця, який катував українського військовополоненого на оприлюдненому напередодні відео, вже встановили. Окрім того, відома інформація про родичів його окупанта.

Про це на брифінгу 30 липня сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що ця інформація поки що залишиться в секреті.

Я подивився це відео. Тільки-но воно зʼявилось у публічному доступі, у юридичному сенсі автоматично порушили справу. […] Ми зараз знаємо абсолютно все про цю людну. Насамперед завдяки людям, які встановили, знайшли інформацію. У нас є абсолютно все про нього та навіть про його родичів, — заявив Лубінець.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото цього росіянина.

Злочинця планують юридично засудити. Утім, за словами Лубінця, «є дуже багато людей, які оголосили просто винагороду за знищення цієї особи», тож тепер він не зможе почуватися безпечно навіть на території росії.

Увечері 29 липня у пропагандистських каналах ASTRA, Insider UA та Moscow calling з’явилося відео тортур українського військовополоненого. На кадрах зв’язаній людині у військовій формі ЗСУ канцелярським ножем відрізають мошонку. Полонений намагається чинити опір, але його відправляють у нокаут ударом ноги в потилицю.

Людину калмицької зовнішності з ножем ідентифікували як учасника одного із сюжетів на федеральному ТБ: у ньому його представили як бійця чеченського добровольчого батальйону «Ахмат».

Окупант, зафіксований на відео з катуванням українського військовослужбовця, імовірно, повернувся в росію та перебуває в одному з медичних закладів. Про це повідомляє ГОРДОН з посиланням на російське видання Astra.

Автори каналу зв’язалися з ним за телефонами, які оприлюднив у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його даними, підозрюваного звати Віталій Арошанов, він 1983 року народження.

Astra публікує власні результати розслідування, за їхньою інформацією, 39-річний уродженець Елісти (Калмикія, рф) справді брав участь у війні в Україні, зовсім нещодавно був контужений і зараз перебуває в лікарні.

Журналісти стверджують, що Арошанова раніше судили за погрози вбивством, 2009 року в Елісті він погрожував ножем місцевому жителю.

На запитання про відео з катуванням полоненого він відповів: «Без коментарів, і не телефонуйте мені більше, інакше я поскаржуся на вас».

Крім того, Astra виявила дані, що 17 січня 2011 року московські поліцейські склали на нього протокол за крадіжку продуктів у магазині «Золотий Вавилон» у Москві. За два роки Арошанов відкрив компанію з оброблення металів, у якій був генеральним директором, 2018 року компанію ліквідували, пише видання.