Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на відео російських військових, які провели полоненому українському воїну кастрацію канцелярським ножем.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував на це відео. Він закликав Захід дати Україні ракети великої дальності ATACMS і сучасні танки, щоб «покласти край цьому злочину проти людства».

Він додав, що російські воєнні злочини в Україні є «образою для всього людства».

ATACMS for Ukraine. And modern battle tanks. Give them everything. Everything they need to end this crime against humanity