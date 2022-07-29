Достанем каждого - Банковая отреагировала на видео, как солдат рф кастрирует украинского военного

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Ракурс

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на відео російських військових, які провели полоненому українському воїну кастрацію канцелярським ножем.

Все, що треба розуміти світу: росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо, — написав він у Twitter.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував на це відео. Він закликав Захід дати Україні ракети великої дальності ATACMS і сучасні танки, щоб «покласти край цьому злочину проти людства».

Він додав, що російські воєнні злочини в Україні є «образою для всього людства».

ATACMS for Ukraine. And modern battle tanks. Give them everything. Everything they need to end this crime against humanity — Paul Massaro (@apmassaro3) July 29, 2022

Увечері 28 липня в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем.

У росіян є кілька Telegram-каналів, де вони публікують фотографії та відео вбитих чи полонених українських військових. Саме на одному з них 28 липня зʼявилося зазначене відео.

Ідентифікувати місце події складно. Військові розмовляють між собою російською мовою без акценту, знущаються з військовополоненого в українському камуфляжі із жовто-блакитними нашивками та звʼязаними руками.

Поруч стоїть автомобіль із великою літерою Z на капоті — символом російської техніки на окупованих територіях.

Як пише «Бабель», один із тих, хто знущався з полоненого, мав схожий на ковбойській капелюх. Користувачі Twitter знайшли російського військового, який мав точно такий самий капелюх. Його помітили на деяких відео пропагандистів з окупованого Сєвєродонецька. Цей росіянин має такий самий браслет, як і той, хто знущався з українського полоненого.

Правозахисники наголошують, що відрізання органів є найбільш очевидним прикладом катувань, які завжди засуджуються світовою спільнотою і заборонені Женевською конвенцією. Тому в цьому випадку очевидно, що йдеться про воєнний злочин.