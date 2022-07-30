Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Київ вирахував сирійське судно з краденою пшеницею у Лівані

Київ вирахував у Лівані сирійське судно з краденою пшеницею, його затримали

30 лип 2022, 17:18
999

Прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодикея», яке, за інформацією офіційного Києва, перевозило українську пшеницю.





Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що на судно накладено 72-годинний арешт у порту Тріполі. Розслідування передано спецслужбам. Дозвіл на затримання отримало посольство України в Лівані на запит з Києва.

У разі конфіскації вантажу Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі до Лівану.

Раніше посол України в Бейруті Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном та попросив з’ясувати обставини перебування у ліванських територіальних водах сирійського судна, яке було завантажено ячменем, вивезеним з тимчасово окупованих українських територій.

Посольство росії в Лівані заявило, що про судно нічого не знає, а українські звинувачення у крадіжці зерна називає «хибними та безпідставними».

Раніше український суд видав ордер на арешт сирійського судна у Лівані, повідомляє Reuters із посиланням на українське посольство у Лівані.

Згодом МЗС Лівану повідомило, що проведе перевірку вантажу на сирійському судні, що прибуло.

«Ракурс» розповідав про декілька схем нелегального вивезення вкрадених російськими мародерами в Україні зернових.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів