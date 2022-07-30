Київ вирахував у Лівані сирійське судно з краденою пшеницею, його затрималиhttps://racurs.ua/ua/n173217-kyyiv-vyrahuvav-u-livani-syriyske-sudno-z-kradenou-pshenyceu-yogo-zatrymaly.htmlРакурс
Прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодикея», яке, за інформацією офіційного Києва, перевозило українську пшеницю.
Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що на судно накладено 72-годинний арешт у порту Тріполі. Розслідування передано спецслужбам. Дозвіл на затримання отримало посольство України в Лівані на запит з Києва.
У разі конфіскації вантажу Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі до Лівану.
Раніше посол України в Бейруті Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном та попросив з’ясувати обставини перебування у ліванських територіальних водах сирійського судна, яке було завантажено ячменем, вивезеним з тимчасово окупованих українських територій.
Посольство росії в Лівані заявило, що про судно нічого не знає, а українські звинувачення у крадіжці зерна називає «хибними та безпідставними».
Раніше український суд видав ордер на арешт сирійського судна у Лівані, повідомляє Reuters із посиланням на українське посольство у Лівані.
Згодом МЗС Лівану повідомило, що проведе перевірку вантажу на сирійському судні, що прибуло.
«Ракурс» розповідав про декілька схем нелегального вивезення вкрадених російськими мародерами в Україні зернових.