Мародери рф вивозять з окупованих районів на російські заводи насіння соняшнику

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Ракурс

росія вивозить з України не лише зерно, про що неодноразово заявляла українська влада, називаючи такі дії «мародерством», а й насіння соняшника.

Ці факти з’ясувала «Російська служба Бі-бі-сі». Оголошення про вивезення соняшнику з українських територій, зайнятих російськими військами, публікують серед іншого у закритому чаті у WhatsApp на 500 учасників.

«Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло», «Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв та прольотів немає, спокійно. Скрізь російські блокпости. Машини скрізь по зеленій», — наводяться у статті приклади оголошень.

Перевізників для вивезення українського соняшника шукають не лише у закритих, а й у відкритих телеграм-чатах щодо пошуку зерновозів.

При цьому організатори вивезення наголошують, що йдеться про «не викрадену» продукцію, а про «підконтрольну військово-цивільну адміністрацію», як називають призначених після російської окупації місцевих чиновників.

З України насіння соняшника вивозять на підприємства у Воронезькій та Ростовській областях, а також у Краснодарському краї рф. Серед адрес у чатах з перевезення згадується завод у Воронезькій області, що входить до групи «Благо», та підприємства агропромислових груп росії «Південь Русі» в Ростовській області.

Про які саме обсяги соняшника, що вивозиться, йдеться — незрозуміло, пише «Російська служба Бі-бі-сі», зазначаючи, що, ймовірно, його вивозять менше, ніж зерна. Не виключено, що частина насіння соняшнику, вилученого в українських фермерів, переробляється на олію на підприємствах, розташованих на окупованих росіянами територіях.

Крім того, зазначає видання, у росії в 2021 році був рекордний урожай соняшнику — понад 15,5 млн тонн, при цьому його експорт заборонено, щоб не допустити зростання цін на російському ринку.

Влада України неодноразово заявляла, що з окупованих російськими військами територій вивозиться зерно, зокрема через Крим, яке потім росія відправляє на експорт.

Україна та росія до початку війни були одними з найбільших у світі постачальників зерна та олії. Зрив постачання українського зерна створював загрозу світовій продовольчій кризі, як неодноразово вказували в ООН, ВМФ та інших міжнародних організаціях.

У липні було досягнуто згоди про відновлення експорту українського зерна через порти на Чорному морі. Угода була підготовлена ​​за участю Туреччини та ООН. Україна та росія підписали його сепаратно — окремо зі Стамбулом та ООН.