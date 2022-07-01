Системы ПВО NASAMS, радары и сотни тысяч снарядов - Пентагон обнародовал список помощи ВСУ

https://racurs.ua/n172282-sistemy-pvo-nasams-radary-i-sotni-tysyach-snaryadov-pentagon-obnarodoval-spisok-pomoschi-vsu.html

Ракурс

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму у 820 млн дол.

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Він включатиме:

додаткові боєприпаси до HIMARS;

150 тис. артилерійських снарядів до західних гаубиць;

дві системи протиповітряної оборони NASAMS;

чотири контрбатарейні радари.

Про це повідомляє у Твіттер журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Про цю допомогу президент США Джозеф Байден повідомляв наприкінці червня. Він оголосив про обіцяну майбутню допомогу від 50 країн за ініціативою Сполучених Штатів. У новий міжнародний пакет військової допомоги увійшли:

140 тисяч протитанкових систем;

понад 600 танків;

500 артилерійських систем;

понад 600 тис. артилерійських боєприпасів;

додаткові HIMARS, протикорабельні комплекси та системи ППО.

«Ракурс» писав, що NASAMS — найбільш реалістичний варіант для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України Цей ЗРК є спільною американсько-норвезькою розробкою компаній Raytheon та Kongsberg.

NASAMS є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам він створювався виходячи з концепції «мінімальні витрати — максимальна ефективність». Річ у тому, що для його створення у 1990-х роках використали далекобійну та вкрай розповсюджену ракету «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, яка навіть без жодного перероблювання може, при старті з землі, знищувати цілі на відстані, за різними джерелами, до 15−25 км.

Шляхом встановлення спеціально адаптованої версії ракети AMRAAM-ER у найсучаснішій версії NASAMS-3 декларується можливість знищення цілей на дальності до 40 км та на висоті до 20 км. Понад те — цей ЗРК може використовуватись не тільки для знищення аеродинамічних цілей, такі як літаки або крилаті ракети, а й балістичних ракет типу «Искандер».

Ракета AIM-120 має досконалу радіолокаційну головку самонаведення, яка має високий рівень протидії засобам РЕБ, ракета може здійснювати маневри з високими перевантаженнями та розганяється до 4 Маха.